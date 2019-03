Den Piano Day am 29. März feiert Pianist Lang Lang mit der Veröffentlichung seines Albums "Piano Book" und lädt seine Fans zu einem Facebook-Event ein, bei dem es das Album und vieles mehr zu entdecken gilt.

Lang Lang im TV

Vor der Albumveröffentlichung am 29. März wird Lang Lang in einigen Fernsehsendungen zu Gast sein und "Piano Book" vorstellen, unter anderem am 21. März bei "Kulturzeit" auf 3Sat um 19:20 Uhr. Am 28. März bei "Leute heute" im ZDF um 17:45 Uhr, sowie bei "Logo!" auf KiKa um 19:50 Uhr. Am 29. März können Sie Lang Lang in der NDR "Talkshow" 22:00 Uhr erleben und am 30. März um 20:15 Uhr im ZDF bei "Goldene Kamera".