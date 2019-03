Bereits bevor mit "The White Crow" ein berührender Film in die Kinos kommt, erscheint der Soundtrack dazu als eAlbum und erzählt die Geschichte rund um den russischen Tänzer Rudolf Nurejew mit der Kraft der Musik und Lisa Batiashvili als Solistin.

Der britisch-französische Komponist Ilan Eshkeri hat den Soundtrack für Ralph Fiennes Filmbiografie "The White Crow" geschrieben, die die spannende Lebensgeschichte des russischen Tänzers Rudolf Nurejew erzählt. In den USA kommt der Film bereits Ende April in die Kinos, in Deutschland muss man sich noch bis zum Herbst gedulden.

Das eAlbum mit der Filmmusik erscheint jedoch bereits in diesen Tagen und präsentiert die Geigerin Lisa Batiashvili als grandiose Solistin gemeinsam mit dem London Metropolitan Orchestra und dem Belgrade Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Andy Brown. Lisa Batiashvili ist als brillante Musikerin das künstlerische Pendant zur Hauptfigur des außergewöhnlichen russischen Tänzers Rudolf Nurejew, so dass Ralph Fiennes Film im Zusammenspiel mit Ilan Eshkeris Musik zu einem Gesamtkunstwerk wird.

Lisa Batiashvilis virtuoses Spiel prägt neun Titel des beeindruckenden Soundtracks, für den Ilan Eshkeri sowohl Inspiration aus der russischen Romantik geschöpft hat, als auch Einflüsse aus der Minimal Music zum Klingen bringt. Ballettmusik von Tschaikowsky und Minkus rundet das Album ab, das Rudolf Nurejews tänzerischen Werdegang in der Sowjetunion, in Leningrad und in Paris musikalisch perfekt in Szene setzt.