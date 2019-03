Der chinesische Pianist Lang Lang zählt zu den international erfolgreichsten Musikern seiner Generation. Neben seiner einzigartigen Karriere zeichnet ihn zudem sein außergewöhnliches Engagement für die Förderung junger Musiker aus und ist Lang Lang nicht nur ein begnadeter Pianist, sondern auch ein begeisterter Pädagoge. Auf seinem Album "Piano Book", das am 29. März bei Deutsche Grammophon veröffentlicht wird, verbindet der Künstler seine beiden Leidenschaften. So interpretiert er darauf beliebte Stücke, die er selbst in seiner Anfangszeit am Klavier kennen und lieben lernte und bis heute immer wieder gerne mit Schülern erarbeitet. "Ich widme dieses Album meinen wundervollen Klavierschülern und meinen Freunden auf der ganzen Welt, die das Piano so sehr lieben wie ich", so Lang Lang über das persönliche Album.

Das "Präludium in C-Dur" BWV 846 – ein Herzensstück der Klavierliteratur

Das Präludium in C-Dur, das am Anfang des Wohltemperierten Klaviers I von Johann Sebastian Bach steht, ist eines der bekanntesten Stücke der Klavierliteratur überhaupt und betört mit seiner schlichten Schönheit und meditativen Anmut. So lag es auf der Hand, dass es auch in Lang Langs musikalisches "Piano Book" Einzug erhält. Ab sofort steht seine feinsinnige Interpretation des beliebten Vorspiels nun zum Download bereit und vermittelt einen vielversprechenden Eindruck des neuen Albums.