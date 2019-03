John Williams ist der bedeutendste Filmmusikkomponist unserer Tage, durch dessen unnachahmliche Klangsprache viele preisgekrönte große Hollywoodfilme den letzten Schliff bekommen haben. Der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel ist ein Garant für musikalische Sternstunden von Format. Wenn die beiden zusammenkommen, treffen also die künstlerischen Superhelden der Musikwelt aufeinander und so verwundert es nicht, dass Gustavo Dudamels Doppelalbum "Celebrating John Williams" Aufnahmen präsentiert, die in Sachen Qualität und Ausdruck einzigartig sind.

Am 15. März 2019 erscheint "Celebrating John Williams" international und erinnert damit an die unvergessliche Reihe von vier Konzerten, mit denen Gustavo Dudamel und das Los Angeles Philharmonic Orchestra im Januar 2019 in der Walt Disney Concert Hall die schönsten Themen aus der Feder von John Williams zu Filmen wie Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter und Indiana Jones zum Klingen gebracht haben.

"Seine Kompositionen sind Kult, seine Fähigkeiten sind legendär und seine künstlerische Weitsicht öffnet einem das Herz", schwärmt Gustavo Dudamel. Auf dem Album vereinen sich große Musik und große Interpreten zu einem spektakulären musikalischen Erlebnis der Spitzenklasse.