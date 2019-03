Anne-Sophie Mutter macht sich stark für Frauen: "The force will be with us!" Unterstütze auch du weibliche Künstler und #FEMINIZE deine Playlist!

Am 08. März wird rund um den Globus der Weltfrauentag gefeiert - er steht für Gleichberechtigung, Emanzipation und die Rechte der Frauen. In allen Teilen der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren natürlich schon viel geändert, aber es gibt noch Luft nach oben! Nur eine Künstlerin (Ariana Grande) schaffte es in die Top 10 der Streaming-Charts 2018 und nur eine Künstlerin (Dua Lipa) konnte ihr Album in den britischen Top 10 Album-Charts 2018 platzieren.

Werde auch Du Teil der Aktion #FEMINIZE und unterstütze nationale und internationale Künstlerinnen wie u.a. die wundervolle Dua Lipa, K.Flay oder Ann-Sophie Mutter. Setze ein Zeichen für alle Frauen in der Musikwelt und hole Dir jetzt mehr Künstlerinnen in Deine Playlists - passend zu Deinem Musikgeschmack.

Feminize your playlists now: www.hashtagfeminized.com