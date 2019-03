Die Spannung auf ihr erstes Album als Exklusivkünstlerin der Deutschen Grammophon steigt. Nun gibt Mari Samuelsen mit der Single "By this River" einen weiteren Einblick.

Die norwegische Geigerin Mari Samuelsen ist dafür bekannt, neues Repertoire zu erobern und dabei ihre musikalische Virtuosität und Fantasie ein ums andere Mal unter Beweis zu stellen. Die Konzertbühnen dieser Welt macht sich Samuelsen durch eine charakteristische Mischung aus Kunstfertigkeit und Unternehmertum zu eigen. Nun debütiert die hochgelobte Geigerin bei der Deutschen Grammophon, das erste Album unter dem gelben Label ist für den Sommer angekündigt.

Zurück in die Zukunft

Nach Max Richters "November" erscheint am 8. März die zweite Single. Dafür hat Mari Samuelsen, die immer wieder neue Wege geht und mit Künstlern der elektronischen Musik zusammenarbeitet, Brian Enos "By This River" auserwählt. Geschrieben von Brian Eno, Hans-Joachim Roedelius und Dieter Moebius wandelt Samuelsen dabei auf den Spuren von bedeutenden Innovatoren der elektronischen Musik.

In einem Arrangement von Christian Badzura erklingt der Titel von 1977 nun mit Solo-Geige und Orchester. Mari Samuelsens Interpretaion von "By This River" steht ab dem 8. März bei iTunes zum Download sowie auf Spotify und Apple Music im Stream zu Verfügung.