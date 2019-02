Auf seinem Erfolgsalbum "Sì", das im Oktober 2018 erschienen ist, veröffentlichte Andreas Bocelli nach 14 Jahren erstmals neue Stücke und taucht dabei in die Welt der Popmusik ein. Im Duett mit Pop-Stars wie Ed Sheeran und Dua Lipa, seinem Sohn Matteo aber auch mit der Sopranistin Aida Garifullina stellt der Star-Tenor eindrucksvoll seine musikalische Bandbreite unter Beweis.

Ed Sheeran und Andrea Bocelli besingen mit "Amo Soltanto Te" auf Italienisch die bedingungslose Liebe. Nun erscheint unter dem Titel "This Is The Only Time" auch eine englische Version des Hits, den die beiden Musiker gemeinsam geschrieben haben, wobei die Orchestrierung von Ed Sheerans Bruder Matt stammt.

Beide Titel stehen ab sofort bei iTunes zum Download und auf Spotify und Apple Music im Stream zur Verfügung.

Passend dazu erscheint zur ursprünglichen Version von "Amo Soltanto Te" ein Musikvideo, das die Zeitlosigkeit der Musik und der Liebe unterstreicht: