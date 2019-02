Ihr erstes Album hat Anoushka Shankar bereits 1998 als Teenagerin herausgebracht und überraschte seitdem die Musikwelt mit zahlreichen spannenden Projekten und innovativen musikalischen Konzepten. Mit dem Album "Reflections" hat die Künstlerin eine faszinierende Rückschau kuratiert, die mit 15 Stücken in gemeinsamen Aufnahmen mit ihrem Vater Ravi Shankar, ihrer Halbschwester Norah Jones, musikalischen Partnern wie Alev Lenz, Karsh Kale und Nitin Sawhney die große musikalische Bandbreite der Sitarkünstlerin einfängt.

Das Album ist eine Reise durch Anoushka Shankars musikalische Entwicklung und trägt zugleich viele Erinnerungen an persönliche Erfahrungen und Beziehungen in sich. Diese machen es über den künstlerischen Wert hinaus auch zu einem sehr persönlichen Dokument der britisch-indischen Musikerin machen.

Anoushka Shankar wurde bereits mehrfach für den Grammy nominiert - jetzt hat sie ihre 15 Lieblingsstücke zusammengefasst, darunter Songs und Stücke wie "Land of Gold", "Traces of You", "Say Your Prayers" und "Panchem Se Gara", in denen sich Anoushka Shankars Wurzeln, ihre besondere Experimentierfreude und Lust an interkulturellem Dialog widerspiegeln.