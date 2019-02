Hoffnungsschimmer im Februar: Alice Baldwins "Was Am Ende"

Was Am Ende

Im Februar wird das Projekt "12" mit dem Titel "Was Am Ende" von Alice Baldwin fortgesetzt. In ihrer Musik verarbeitet die Berliner Pianistin herausfordernde Lebenssituation. Das einer Freundin der Komponistin gewidmete Stück wurde für Klavier und Streicher geschrieben und erinnert daran, was nach dem Auftreten tragischer Momente im Leben übrigbleibt. Baldwin stellt musikalisch den Prozess der Akzeptanz von Veränderungen dar, die Erkenntnis das Leben so zu nehmen wie es kommt und die Magie in den dunkelsten Momenten Schönheit und Licht zu finden. Emotional bewegend und voller Kraft – eine passende Untermalung der bewölkten Februartage und den ersten hoffnungsbringenden Vorboten des Frühlings.

Der Titel "Was Am Ende" steht ab dem 22. Februar bei iTunes im Download sowie auf Spotify und Apple Music im Stream zur Verfügung.