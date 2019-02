Der legendäre Pianist Lang Lang präsentierte in Paris sein am 29. März erscheinendes Album bei einem spektakulären Konzert auf der Seine.

Am 14. Februar bescherte Lang Lang 150 internationalen Gästen eine ganz besondere Valentinstags-Überraschung: Bei einem exklusiven Konzert auf der Pariser Seine spielte er Stücke aus seinem neuen Album "Piano Book". Auf einer Yacht, die als Konzertstätte fungierte, gab der Pianist französische Klassiker wie Debussys "Clair de Lune" und Yann Tiersens "Valse d’Amélie" zum Besten sowie seine Interpretation von Beethovens "Für Elise", die bereits Platz 4 in den Chinesischen Pop Single-Charts erreichte.

Der Star-Pianist ist nicht nur für seine außergewöhnliche Karriere und Konzerttätigkeit auf der ganzen Welt bekannt, sondern auch für sein Engagement bei der Förderung junger Musiker. Daran knüpft sein erstes Album seit drei Jahren an, bei dem der Künstler beliebte Stücke interpretiert, die er in seiner Anfangszeit am Klavier kennen und lieben lernte. "Ich widme dieses Album meinen wundervollen Klavierschülern und meinen Freunden auf der ganzen Welt, die das Piano so sehr lieben wie ich.", so Lang Lang über sein neues Projekt.