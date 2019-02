Bei der 61. Grammy-Verleihung in Los Angeles wurde Andris Nelsons‘ Schostakowitsch-Zyklus "Under Stalins Shadow" mit zwei Grammys ausgezeichnet.

Die Live-Einspielungen der Schostakowitsch-Sinfonien 4 und 11 von Andris Nelsons und dem Boston Symphony Orchestra wurde in den Kategorien "Best Orchestral Performance" und "Best Engineered Album, Classical" mit Grammys ausgezeichnet. Es ist das dritte Album dieser Reihe, aus der das vierte und letzte Album am 22. Februar veröffentlicht wird. Bereits 2016 und 2017 durfte sich das BSO unter Andris Nelsons über die höchste internationale Auszeichnung für Musikaufnahmen freuen.

Andris Nelsons ist stolz auf dieses Projekt und sagt: "Schostakowitschs Musik ist tief in meiner musikalischen Ausbildung verwurzelt und ich hoffe, sie spricht zu unserem Publikum genauso wie zu mir."