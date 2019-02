"Die Stücke auf diesem Album sind der Grund, warum ich überhaupt Pianist werden wollte", so der Starpianist Lang Lang über den Hintergrund seines jüngsten Projekts, das am 29. März unter dem Titel "Piano Book" bei Deutsche Grammophon veröffentlicht wird. Entsprechend finden sich auf dem Album einige der meist gespielten und bekanntesten Stücke der Klavierliteratur, aber auch beliebte Miniaturen aus Film und Fernsehen, die Lang Lang heute bei seiner Arbeit mit Schülern aus aller Welt immer wieder begegnen. Mit "La Valse d’Amélie" steht bereits jetzt ein atmosphärischer Vorabtrack zum Download bereit.

Moderner Klassiker der Filmmusik – einfühlsam interpretiert

Der französische Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" von Jean-Pierre Jeunet mit Audrey Tautou in der Hauptrolle hat Filmgeschichte geschrieben. Dies liegt nicht zuletzt auch an der stimmungsvollen Musik von Yann Tiersen, dessen Kompositionen die märchenhafte, leicht melancholische Stimmung des Films perfekt widerspiegeln. Kernstück ist dabei der "Walzer der Amélie", den Lang Lang mit viel Feinsinn ausgestaltet und so auf seinem neuen Album "Piano Book" zu seinem eigenen pianistischen Kleinod macht.

Der Titel steht ab dem 8. Februar zum Download auf iTunes sowie bei Spotify und Apple Music im Stream zur Verfügung.