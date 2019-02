Die Star-Pianistin Yuja Wang ist am 31. Januar per Livestream zu erleben.

Die gefeierte Virtuosin Yuja Wang stellt sich hier dem eher musikalisch, denn technisch schweren Klavierkonzert von Robert Schumann und zeigt ihr Gespür für feine Melodielinien. Auf das Konzert in Wien folgen Auftritte mit Andris Nelsons in der New Yorker Carnegie Hall und mit Gustavo Dudamel in Los Angeles.

Erleben Sie Yuja Wang mit dem takt1 Livestream am 31. Januar um 19:30 live.