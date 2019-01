Joep Beving kündigt für den 5. April 2019 sein Album "Henosis" an. Einen ersten Einblick gibt der Niederländer nun mit der Single "Into The Dark Blue".

Mit dem Album "Henosis", das am 5. April erscheint, vollendet Joep Beving die Triologie, die er mit seinem Album "Solipsism" im Jahr 2015 begann und mit der Veröffentlichung von "Prehension" zwei Jahr später fortführte. Der niederländische Komponist setzt seinen minimalistischen und manchmal romantischen Schreibstil fort, doch dieses Mal wird sein Klavier durch eine Vielzahl anderer Instrumente ergänzt. Erstmals kommen elektronische Elemente zum Einsatz. Damit knüpft Beving an den warmen, intimen Klang des Vorgängers an.

"Into The Dark Blue" ist die erste Single des kommenden Albums und leitet die zu beginnende Reise ins Unbekannte mit dem Titel "Henosis" ein. Der Titel entführt sowohl in die Tiefe des Ozeans sowie ans Ende unserer Atmosphäre und darüber hinaus.

Der Titel "Into The Dark Blue" steht ab dem 25. Januar bei iTunes zum Download sowie Spotify und Apple Music zu Verfügung.