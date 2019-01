Anna Netrebko begeistert mit ihrer gesanglichen Vielfalt und Virtuosität auf allen großen Bühnen der Welt. Neben regelmäßigen Auftritten an der Metropolitan Opera in New York ist die Kammersängerin der Wiener Staatsoper besonders verbunden und seit vielen Jahren begeisterte Opernball-Besucherin. Es ist bereits der dritte Eröffnungsauftritt der Operndiva, die zuletzt 2007 das Opernball-Publikum als "Manon" verzauberte. Am 28. Februar wird Anna Netrebko den Titel "Il bacio" von Luigi Ardigi singen, den sie bereits auf ihrem Album "Souvenirs" veröffentlichte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov wird Netrebko das Duett "O soave fanciulla" aus "La Bohème" von Giacomo Puccini darbieten.



Das Event live erleben auf 3sat ab 20:15 und die Eröffnung live im BR TV ab 21:40.