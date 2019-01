Basierend auf den höchsten Verkaufszahlen im Zeitraum vom 7. Dezember – 10. Januar hat die GfK Entertainment GmbH die offiziellen Klassik Charts für den Monat Januar veröffentlicht.

Cecilia Bartolis Vivaldi-Album, das im Dezember auf Platz 2 in die deutschen Klassik-Charts einstieg, führt zu Jahresbeginn die Bestenliste an. Die Sängerin knüpft mit dieser Aufnahme an ihr erstes Vivaldi-Album aus dem Jahre 1999 an und übertrifft alle Erwartungen. Mit Gefühl und Charme schafft die Belcanto-Spezialistin eine mitreißende Weiterentwicklung ihres Vivaldi-Welterfolgs.

Erneut unter den Top 10 sind die Pianisten Vikingur Ólafsson, der mit seinem Bach-Album begeistert und Daniil Trifonov, der mit "Destination Rachmaninov: Departure" auf eine musikalische Entdeckungsreise einlädt.

Klassik Charts Januar 2019 – alle Platzierungen auf einen Blick: