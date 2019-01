Deutsche Grammophon eröffnete im Oktober 2018 die Feierlichkeiten rund um ihren 120. Geburtstag mit einem Galakonzert in der Verbotenen Stadt in Peking. Ab dem 18. Januar lässt sich das spektakuläre Konzert als Album sowie auf DVD/Blu-ray nacherleben.

Live From the Forbidden City: Deutsche Grammophon's 120th Anniversary Concert

Für den Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums der Deutschen Grammophon fand am 10. Oktober 2018 ein Galakonzert in der einzigartigen Szenerie der Verbotenen Stadt in Peking statt. Am 18. Januar erscheint nun die Audio- sowie Videoaufzeichnung des Konzerts.

Auf dem Programm stand Carl Orffs "Carmina Burana" mit Aida Garifullina, Toby Spence, Ludovic Tézier und dem Shanghai Symphony Orchestra unter der Leitung von Long Yu.

Auf der DVD/Blu-ray sind zudem die Solisten Daniil Trifonov und Mari Samuelsen vor der magischen Kulisse zu erleben. Am 13. Januar 2019 um 17:40 Uhr präsentiert Arte bereits Mitschnitt des Auftritts von Daniil Trifonov. Der Ausnahmepianist spielte aus festlichem Anlass das 2. Klavierkonzert von Rachmaninov. Zudem auf der Veröffentlichung vertreten ist Mari Samuelsens Interpretation von Max Richters "November".

Ab dem 4. Januar kann das Album "Live from the forbidden city" vorbestellt werden. Ein erster Eindruck kann ab sofort durch "O Fortuna" aus der Carmina Burana als Download bei iTunes sowie im Stream bei Spotify und Apple Music gewonnen werden.