Köstliche Unterhaltung - Im Podcast "Lass uns über Klassik reden" trifft Holger Wemhoff diese Woche auf Star-Tenor Rolando Villazón

Holger Wemhoff hat sich unter dem Motto "Lass uns über Klassik reden" mit Rolando Villazón im festlichen geschmückten West Inn Grand Hotel getroffen und mit ihm die anstehenden Weihnachtstage eingeläutet. In ausgelassener Festtagsstimmung stoßen die Beiden mit Glühwein an, plaudern über die Weihnachtstraditionen in Mexiko, Frankreich und Deutschland - und das Geraschel von Geschenkpapier darf natürlich auch nicht fehlen: Ihre neuen Weihnachtspullis ziehen Holger Wemhoff und Rolando Villazón direkt an und amüsieren sich dabei köstlich.

"Feliz Navidad" ist der Titel von Rolando Villazóns aktuellem Weihnachtsalbum, mit dem der Tenor in diesem Advent seine ganz persönliche Beziehung zum Fest preisgibt. "Morgen Kinder wird’s was geben" ist nur eines der internationalen und stimmungsvollen Lieblingslieder, die Rolando Villazón dafür eingesungen hat - im Podcast kann man genüsslich in die ein oder andere gesangliche Darbietung daraus reinschnuppern.

Darüber hinaus erzählt der Tenor von seinen Vorbereitungen für die Mozartwoche in Salzburg, deren neuer Intendant er ab 2019 ist. Im "Klassik ABC" erklärt der Sänger anschaulich, wie das Vibrato in der Stimme funktioniert und welche Effekte man damit erzielen kann. Und natürlich gibt auch Rolando Villazón die peinlichste Geschichte seiner Karriere preis…

Die weihnachtliche Sonderausgabe von "Lass uns über Klassik reden" ist ein großes Vergnügen, das mit bunten Geschichten, viel Gelächter und Musik Herz und Ohren wärmt.

