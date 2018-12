Mit seinem Album "Der perfekte Moment … wird heut verpennt" fing Max Raabe die kleinen Momente des Alltags musikalisch ein. Nun erscheint der Titelsong in weihnachtlichem Gewand.

Gerade war doch noch November, die Zeit rennt, und nun steht Weihnachten schon vor der Tür. Die letzten Geschenke werden im Kaufhausrummel erstanden, auch der Tannenbaum steht noch nicht und die Verwandtschaft klingelt schon an der Haustür. Wer kennt es nicht?

Gegen all den Weihnachtstrubel hat in diesem Jahr Max Raabe das passende Rezept. Ganz nach dem Motto "denn es ist Weihnacht und ich ruh mich einfach nur mal aus" lädt Raabe charmant wie immer zum Faulenzen an den Feiertagen ein. Mit den Worten "Mir geht’s gut wo ich bin, draußen schneit's, ich bleib drin, der perfekte Moment wird heut verpennt" leitet Raabe den wohlbekannten Chorus seines Hits aus dem vergangenen Jahr ein.

Wie lässt es sich besser die Ruhe genießen, das vergangene Jahr Revue passieren und sich auf das kommende mit all seinen Höhen und Tiefen einstimmen. Faul sein kann zu leicht und unbeschwert klingen, auch oder vielleicht gerade an Weihnachten.

"Der perfekte Weihnachtmoment" von Max Raabe steht bei iTunes zum Download sowie auf Spotify und Apple Music im Stream bereit.