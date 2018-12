Die Wiener Sängerknaben zu Besuch beim ZDF Morgenmagazin

Mit ihrem aktuellen Album "Strauss For Ever", das am 9. September bei Deutsche Grammophon erschienen ist, widmen sich die Wiener Sängerknaben den Werken der Straussens. Seit den frühen 1920er Jahren sind die Walzer und Polkas der Strauss-Dynastie nicht nur untrennbar mit der Stadt Wien verbunden, sondern sind zudem fester Bestandteil des Repertoires des Chors – diese Tänze haben sie geradezu im Blut. Auf seinem Album präsentiert der Knabenchor neben schmissigen Hits auch drei Ersteinspielungen: "Matrosenpolka", "Banditen-Galopp" und "For Ever".

Mit gewohnt kindlicher Unbeschwertheit und ihren hellen Stimmen werden die Wiener Sängerknaben am 17. Dezember im ZDF Morgenmagazin zu Gast sein, die dunkle Jahreszeit erhellen und auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.