Rolando Villazón versüßt die Weihnachtszeit im TV sowie live

Mit seinem am 16. November erschienenen Album "Feliz Navidad" liefert Rolando Villazón den perfekten Soundtrack für die Vorweihnachtszeit. Jetzt ist der Tenor in zahlreichen TV-Shows und live in München, Berlin und Dortmund zu erleben.

Das Weihnachtsfest rückt näher, der Advent schickt seine ersten Vorboten und die Weihnachtsmärkte knipsen ihre funkelnden Lichter an. Auf die Vorweihnachtszeit stimmt aktuell auch Rolando Villazón mit seinem ersten Weihnachtsalbum „Feliz Navidad“ ein. Darauf erklingen Weihnachtsklassiker in fünf Sprachen, darunter "Stille Nacht", "Feliz Navidad" und "White Christmas". Zudem ist der Startenor im Duett mit Popsänger Sasha mit dem Titel "Leise rieselt der Schnee" zu hören und hat gemeinsam mit Julie Zenatti das französische Weihnachtslied "Petit Papa Noël" eingesungen.

Weihnachtszauber im TV und im Gespräch

Wie in jedem Jahr warten die ARD und das ZDF mit großen Weihnachtssendungen auf, um die Vorfreude auf die festliche Zeit des Jahres zu schüren. Am 1. Dezember läutet Florian Silbereisen mit "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" die Saison ein und heißt Rolando Villazón herzlich willkommen. Am 5. Dezember empfängt Carmen Nebel unter dem Titel "Die schönsten Weihnachtshits" ihre musikalischen Gäste, auch hier ist der Opernstar zu erleben. Auch in diesem Jahr präsentiert das ZDF am 8. Dezember die große Spendengala "Ein Herz für Kinder" mit einem Auftritt von Rolando Villazón.

1. Dezember 2018, ARD, 20:15 Uhr "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

5. Dezember 2018, ZDF, 20:15 Uhr "Die schönsten Weihnachtshits"

8. Dezember 2018, ZDF, 20:15 Uhr "Ein Herz für Kinder"

Zudem ist Rolando Villazón am 6. Dezember mit seinem Album "Feliz Navidad" im Gespräch zu Gast bei Ludwig Beck in München, es folgt ein Besuch im Berliner Dussmann das KulturKaufhaus am 12. Dezember.

6. Dezember 2018, Ludwig Beck München, 18 Uhr

12. Dezember 2018, Dussmann das KulturKaufhaus Berlin, 18 Uhr

Kurz vor Heiligabend präsentiert Rolando Villazón am 23. Dezember ausgewählte Lieder aus Italien und Spanien im Konzerthaus Dortmund. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.