Zuletzt noch als Filmkomponist für die Soundtracks zu den Filmen "Mary Queen of Scots", "White Boy Rick" und "Never Look Away" von Kritikern in höchstem Maße gelobt, präsentiert Max Richter nun mit dem Hauptthema "Elena & Lila" bereits das nächste Schmuckstück auf dem Silbertablett für die am 18. November auf dem US-amerikanischen Fernsehsender HBO erschienene Drama-Serie "My Brilliant Friend".

"Eine fantastische Serie. ... Einer der besten der letzten Jahre." (Wired Italia)

Basierend auf dem Bestseller-Roman der Schriftstellerin Elena Ferrante "Meine geniale Freundin" erzählt die Serie die Geschichte einer lebenslangen Freundschaft. Passend zum Auftakt der Serie sind in der dazugehörigen Playlist auf Spotify die verwendeten Titel von bekannten Richter Alben, neu zu entdecken. Das für "My Brilliant Friend" komponierte Hauptthema "Elena & Lila" erscheint am 30. November als eSingle November bei iTunes zum Download und bei Spotify sowie Apple Music im Stream zu finden.