"Lass uns über Klassik reden" – Der Podcast von Deutsche Grammophon

Podcasts erfreuen sich seit Jahren an großer Beliebtheit. Bereits 2006 wandte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Video-Podcast der Öffentlichkeit zu. Eigene Podcasts haben seit dem vergangenen Jahr auch Spiegel Online und Zeit Online initiiert. Sie informieren über aktuelles Nachrichten- sowie Zeitgeschehen.

Am 6. Dezember startet nun die Deutsche Grammophon einen neuen Podcast, der den Hörern einen Einblick in die Welt der klassischen Musik bietet. Unter dem Titel "Lass uns über Klassik reden" trifft Holger Wemhoff in jeder Episode bekannte Klassik-Künstler, darunter Daniel Hope und Rolando Villazón. Wemhoff widmet sich seit über 20 Jahren der klassischen Musik und kennt das Spektrum des Traditionslabels, wie kaum ein anderer. Im offiziellen Podcast von Deutsche Grammophon präsentiert Holger Wemhoff die besonderen Klassikakzente und wagt den Blick hinter die Kulissen der Klassikwelt. Zudem dürfen sich die Zuhörer auf jede Menge Überraschungen freuen.

Den Auftakt macht Holger Wemhoff gemeinsam mit Geiger Daniel Hope am 6. Dezember anlässlich des 120. Geburtstags der Deutschen Grammophon. Dann heißt es: Abonnieren, "Play" drücken, zurücklehnen und zuhören.

Hier ein erster Vorgeschmack:

Der Podcast erscheint regelmäßig auf den folgenden Portalen: Spotify, Apple Podcasts, Deezer.