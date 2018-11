Das Jahr 2018 steht für Klassikkenner unter dem Stern Leonard Bernsteins. Den 100. Geburtstag des legendären Komponisten und Dirigenten nahm sich kein geringerer als Krystian Zimerman zum Anlass, ein Versprechen einzulösen. Mehr als 30 Jahre zuvor hatte der Pianist Bernsteins zweite Sinfonie, die unter dem Namen "The Age of Anxiety" bekannt ist, unter der Leitung des Komponisten aufgeführt und versprach, dass er das Werk auch noch mit Bernstein spielen werde, wenn dieser 100 Jahre alt sei. Die diesjährige Jubiläumsaufführung bestritt Zimerman mit seinem Freund Sir Simon Rattle am Pult der Berliner Philharmoniker und brachte die Einspielung im August zur Veröffentlichung.

Nun wird Zimerman für "Bernstein: Symphony No. 2 „The Age of Anxiety" ausgezeichnet. Auf der 4. Bestenliste des Preises der deutschen Schallplattenkritik 2018 erscheint das Album in der Kategorie "Orchestermusik". "Zum hundertsten Geburtstag des Musik-Weltbürgers Bernstein fanden sich der scheidende britische Chefdirigent und sein deutsches Orchester mit dem polnischen Pianisten zusammen, um eine bis ins Detail durchdachte und doch teilweise wie frisch improvisiert klingende Version einzuspielen. Auch Versionen mit dem Komponisten am Pult erreichen nicht diese geschärfte Präzision. Swingend und zwingend," argumentiert die Jury.