Andreas Ottensamer und Yuja Wang eint die große musikalische Ausdruckskraft und Emotionalität der Interpretation. So haben sich die beiden Künstler als Duo quasi gesucht und gefunden, wenn es darum geht, virtuose romantische Highlights für Klarinette und Klavier entsprechend in Szene zu setzen. Mit Werken wie dem Intermezzo in A-Dur von Johannes Brahms, Liedern ohne Worte von Felix Mendelssohn-Bartholdy und dem berühmten Grand Duo concertant für Klarinette und Klavier in Es-Dur von Carl Maria von Weber sind auf dem Album "Blue Hour" viele virtuose Glücksmomente garantiert. Andreas Ottensamer präsentiert sein exzellentes Können nicht nur kammermusikalisch in den eigenen Arrangements, sondern auch im Zusammenspiel mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Mariss Jansons mit Webers Klarinettenkonzert Nr. 1 in f-Moll op. 73.

Am 22. November kann man Andreas Ottensamer und Yuja Wang zudem gemeinsam in einer ganz besonderen Yellow Lounge in Shanghai erleben, die live aus dem stylishen Nachtclub "Modern Sky Lab" übertragen wird. Yuja Wang wird Stücke aus ihrem neuen Solo-Album "The Berlin Recital" präsentieren und im Duo mit Andreas Ottensamer romantische Funken sprühen lassen.

Seit dem 16. November kann man das Album "Blue Hour" bereits vorbestellen, bevor es alle Fans romantischer Kammermusik Ende Januar 2019 mit dem warmen Wohlklang von Klavier und Klarinette ausgiebig beglücken wird.