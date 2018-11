Zwischen dem 26. November und 6. Dezember wird Jan Lisiecki in sechs Konzerten für Murray Perahia einspringen und gemeinsam mit der Academy of St Martin in the Fields den Beethoven Zyklus zum Besten geben.

Jan Lisiecki zählt zu den gefragtesten Pianisten einer jungen Künstlergeneration und ist bereits mit vielen renommierten Orchestern der Welt auf der Bühne zu erleben gewesen. Im Frühjahr 2017 veröffentlichte der Kanadier sein viertes Album für die Deutsche Grammophon mit weniger bekannten Werken für Klavier und Orchester aus der Feder Chopins. Eine neue Album-Veröffentlichung folgt im Frühjahr 2019.

Nun wird Jan Lisiecki die Ehre zu Teil den gesundheitlich unpässlichen Murray Perahia im Beethovenzyklus mit der Academy of St Martin in the Fields in der West Road Concert Hall Cambridge, der Luxemburg Philharmonie, im Konzerthaus Berlin sowie in der Elbphilharmonie Hamburg zu ersetzen. "Er ist ein bemerkenswerter junger Pianist und wird mit Sicherheit eine wundervolle Beethoven-Interpretation zu Gehör bringen", so Perahia.

Jan Lisiecki blickt dem Beethovenzyklus mit Respekt und Vorfreude entgegen: "Wenn man sich Beethoven–Konzerte wie Romane vorstellt, so eröffnet jedes einzelne eine tiefgreifende spirituelle Reise. Im Ganzen aufgeführt wirft diese richtungsweisende Werksammlung ein völlig neues Licht auf das Ausmaß von Beethovens Genie. Ich freue mich sehr darauf, die Konzerte mit der Academy zu präsentieren, deren Musiker ein profundes Wissen über diese Partituren, sowie jahrzehntelange Erfahrung im ‚Lesen‘ dieser Sammlung mitbringen."