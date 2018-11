Im Herbst 2017 veröffentlichte Abba-Legende Benny Andersson sein Album "Piano" und lässt die großen Momente seiner Karriere in intimen Kompositionen für Klavier neu erstrahlen. Ausgewählte Hits und Evergreens aus dem Abba-Repertoire wie "Thank You For The Music" sowie Songs aus seinem Musical "Chess" erklingen als elegante Piano-Balladen, die Benny Andersson nicht nur Popfans, sondern auch Klavierliebhabern schmackhaft gemacht hat. Wen er mit seinem Album "Piano" erreichen möchte, beantwortete der schwedische Pianist dem Rolling Stone damit, dass er dieses Album als Erinnerungsstück für seine Enkel aufgenommen hat.

Nun darf das Fan-Herz schneller schlagen: Das Kultalbum "Piano" erscheint jetzt in einer Bonus Version mit zwei exklusiven Titeln– das 2011 komponierte Solostück "Jag Hör" sowie der Welthit "Money, Money, Money" werden nun in im Solo-Klavier-Gewand erlebbar.