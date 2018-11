Seit 1995 bespielen talentierte Nachwuchsmusiker aus aller Welt im Rahmen der Konzertreihe "Junge Elite" der Festspiele Mecklenburg Vorpommern kleine Spielstätten. Diese Reihe sowie die daraus hervorgehenden Preisträger werden als Fundament des Festivals genannt. Frühere Preisträger wie Julia Fischer, Daniel Hope, Lucas & Arthur Jussen, Igor Levit oder das Danish String Quartett kehren regelmäßig zum Festival mit Konzerten zurück.

Anfang August 2018 begeisterte der südkoreanische Pianist Seong-Jin Cho in Kummerow das Publikum bei einem Konzert der Reihe "Junge Elite" mit Werken von Schumann, Beethoven und Chopin und geht nun als Preisträger des Publikumspreises hervor. Den Nordmetall-Ensemblepreis erhält das Busch Trio und der Wemag-Solistenpreis wird der Violinistin Noa Wilschut verliehen. "Wir freuen uns sehr über die vielversprechenden internationalen Talente und begrüßen unsere neuen Preisträger in der Festspielfamilie.", so Intendant Dr. Markus Fein.

Die Preisverleihung wird im Rahmen von Konzerten im Festspielsommer 2019 stattfinden. Die Konzerttermine werden in vier Wochen bekannt gegeben.