Bach hebt ab – Das neue Album "Recomposed by Peter Gregson: Bach – The Cello Suites"

Rund dreihundert Jahre nach ihrer Erschaffung (1717- 1723) gehören sie im Klassik-Kanon zu den bekanntesten und beliebtesten Werken überhaupt. Der schottische Musiker Peter Gregson hat sämtliche Sätze aus Bachs sechs Cello-Suiten in ihre Einzelteile zerlegt und neu zusammengesetzt, also im wahrsten Sinne des Wortes neu komponiert.

Gregson gehört zu Großbritanniens führenden Cellisten, zu den namhaften zeitgenössischen Komponisten und bekannten Klangkünstlern der Insel. Der anfang-30-jährige schreibt Filmmusiken für Hollywood, erdenkt Partituren für Videospiele, hält Reden über die Wissenschaft des Klangs, gibt Konzerte mit barocker Kammermusik. Als Solo-Cellist arbeitete er für Hans Zimmer (Wonder Woman, Terminator, Tarzan) und wirkte auch in Ed Sheerans 2018 mit einem Grammy ausgezeichneten Bestseller-Album "Divide" mit.

Bachs Cello-Suiten legt Gregson in ein subtiles elektronisches Klangbett

Dafür benutzte der Genre-Grenzgänger ein Arsenal analoger Synthesizer (darunter einen Moog Voyager und einen DFAM-Drum-Synthesizer), die er in akustische Instrumente verwandelte, indem er sie im so genannten Re-Amping-Verfahren aufnahm und nachbearbeitete. Aufgenommen in den Londoner Air Studios, spielen anstelle eines einzigen Cellisten hier sechs, darunter Gregson selbst, neben Richard Harwood, Rein Ford, Tim Lowe, Ben Chappell und Katherine Jenkinson. Eher als sich Bachs Kompositionen als zweidimensionales Bild vorzustellen, habe er sie sich als Skulptur ausgedacht, beschreibt Gregson. Bach war ein Organist und Chorleiter. Er hätte mit den heutigen Möglichkeiten einen ähnlich breitbändigen, dreidimensionalen Klang geschaffen.

Wen Bach manchmal anstrengt, der kann hier entspannen

Wo Bachs Cello-Werk in seiner konventionellen Spielart manchem Hörer wenig emotional greifbare Oberfläche gibt-, wo es ergreifend wirkt und katharsisch, demütig und erhaben, da bettet Peter Gregson den Hörer auf einen weiten, weichen Klangboden und wirft dann Bachs schwärmerische Melodiebögen wie Segelflieger in die Luft, wie Salven von gefärbtem Puder beim indischen Holi-Fest. Wo die Original-Partitur den Solisten auf einen Triathlon aus Rhythmus, Harmonie und Melodie schickt – allein auf weiter Flur – da gleiten Bachs wunderschöne Kadenzen hier schwerelos wie Eiskunstläufer dahin.

Wer die Werke gut kennt, wird mehrfach hinhören, um sie wiederzuerkennen

Die "Gigue" aus Bachs sechster Cello Suite (BWV 1012) – gängigerweise ein anmutig voranschreitender Tanz, der den Streicher an die Grenze dessen führt, was auf dem Instrument möglich ist – wird im mehrstimmigen Arrangement Gregsons, getragen von Marimba-ähnlicher elektronischer Perkussion, zum funkensprühenden freudigen Walzer mit Schmetterlingen im Bauch. Die "Courante" aus Bachs zweiter Suite (BWV 1008) macht Gregson zu einem hypnotischen Filmsoundtrack. Das Projekt sei eine Gratwanderung gewesen, schreibt er im Booklet des Albums. Die Musik Bachs sei jedoch so pur und perfekt, dass er sich kein stärkeres Grundgerüst dafür habe vorstellen können.

Hat es schon einmal eine so umwerfend schöne Aufnahme des Cellos gegeben?

Aus Gregsons minutiöser Produktion strahlt eine unbestechliche Liebe zu seinem Hauptinstrument heraus. Nicht umsonst ist er in der heutigen Musikszene einer seiner führenden Vertreter. Im Hi-End-Klang von "Recomposed by Peter Gregson: Bach – The Cello Suites" vereint der Brite kongenial seine vielen Begabungen: Musiker, Komponist, Tontechniker, Medientüftler und outet sich – parallel mit Olafur Arnalds – als Protagonist einer neuen Klassik, die im Grenzbereich zwischen Mensch und Maschine spielt. "Ein Musiker muss etwas erschaffen, das in seiner Zeit Relevanz hat", sagt er.

Fazit: ein würdiger Nachfolger bei Recomposed

Hier hängte zuletzt Max Richter mit seiner preisgekrönten Vivaldi-Ausgabe die Latte schwindelerregend hoch. "Recomposed by Peter Gregson" ist jetzt schon eines der schönsten Klassik-Alben des Jahres. Einziger Wermutstropfen: Hin und wieder wünscht der Hörer sich, dass einzelne Stücke des Albums länger wären, doch dafür gibt es den Repeat-Button am Gerät. Fans hoffen schon auf ein Remix-Album, nachdem Gregson gerade einen Remix im neuen Album Bach "Reworks / Part 1" von Víkingur Ólafsson beigesteuert hat.