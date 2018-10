Gratulation – Universal Music Künstler mit Opus Klassik 2018 geehrt

Am Abend des 14. Oktobers versammelten sich die größten Klassik-Künstlern des Jahres zur feierlichen Verleihung des Opus Klassik Awards in Berlin. Darunter befanden sich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler der beiden Universal Music Klassiklabels Deutsche Grammophon und Decca, die den Preis für insgesamt zehn Produktionen erhalten haben. Der vom neu gegründeten Verein zur Förderung der Klassischen Musik e.V. ausgerichtete Preis gilt als wichtigste Auszeichnung für klassische Musik in Deutschland.

Belohnt wurde die Förderung junger Nachwuchskünstler durch die beiden Label sowie ihre führende Rolle, wenn es darum geht, die Grenzen des Genres zu verschieben sowie neues Repertoire bzw. Präsentationsformen zu etablieren. Erfolgreich waren u.a. die Pianisten-Brüder Lucas & Arthur Jussen, die mit Katja Riemann den "Karneval der Tiere" in der Version von Roger Willemsen eingespielt haben, in der Kategorie "Klassik für Kinder" und der britische Cellist Sheku Kanneh-Mason als Nachwuchskünstler des Jahres (Cello). Der Opus Klassik in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" ging an Benny Andersson für sein Album "Piano" und an das Ensemble Philharmonix, bestehend aus Musikern der Wiener- sowie Berliner Philharmoniker.

Weitere Auszeichnungen gingen an Albrecht Mayer mit seinem Album "Tesori d’Italia" als Instrumentalist des Jahres (Oboe), das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Andris Nelsons als Orchester des Jahres, Daniil Trifonov als Instrumentalist des Jahres (Klavier) für sein Chopin-Album, Julia Lezhneva in der Kategorie "Solistische Einspielung/Gesang des Jahres (Oper)" für ihr Album "Carl Heinrich Graun: Opera Arias", Lisa Batiashvili für ihre Prokofiev-Aufnahme in der Kategorie "Konzerteinspielung des Jahres, Musik 20./21. Jh. (Violine)" sowie Martha Argerich gemeinsam mit Sergei Babayan für ihre Kammermusikeinspielung "Prokofiev for Two".

Während der festlichen Gala im Konzerthaus Berlin waren u.a. Benny Andersson, Lisa Batiashvili, Sheku Kanneh-Mason und Lucas & Arthur Jussen live zu erleben. Durch den Abend führte Thomas Gottschalk.

>>> Sehen Sie hier die Fotogalerie vom OPUS KLASSIK 2018

Falls Sie die Ausstrahlung der Opus Klassik Verleihung im ZDF verpasst haben, können Sie die Sendung hier nachschauen.