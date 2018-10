Mit der Band ABBA kann der schwedische Pianist Benny Andersson auf eine Weltkarriere sondergleichen zurückblicken. In den letzten Jahrzehnten hat er sich auch als Komponist einen Namen gemacht. Mit seinem im Herbst 2017 veröffentlichten Album "Piano" offenbarte der Pianist eine neue Facette seines musikalischen Könnens – ein Album gestückt mit kleinen, eleganten Piano-Balladen, die dem Klassikliebhaber wie auch dem leidenschaftlichen Popfan träumen lassen.

Zu Evergreens avanciertes, ausgewähltes Repertoire der ABBA-Zeit wie "Embassy Lament" oder "Thank You For The Music" erstrahlen in neuem Gewand.

Nun darf man sich auf eine Zugabe freuen: Die am 23. November erscheinende "Piano" Deluxe Edition fährt mit den zwei exklusiven Bonustracks "Money Money Money" und "Jag Hör" auf. Beide Songs sind ab dem 12. Oktober außerdem digital verfügbar.

Auch beim Opus Klassik wir der schwedische Pianist vertreten sein: Ex-ABBA-Mitglied und Pianist Benny Andersson, der den Musikpreis in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" für sein Album "Piano" verliehen bekommt, wird mit einem Auftritt bei der Preisverleihung im Konzerthaus Berlin glänzen. Zu verfolgen am 10. Oktober ab 22:15 Uhr im ZDF.