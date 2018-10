Es war das erste klassische Konzert in der Verbotenen Stadt seit 20 Jahren: Anlässlich des 120. Geburtstags der Deutschen Grammophon fand am 10. Oktober ein Galakonzert an dem historischen Ort in Peking statt.

Auf dem Programm am Kaiserlichen Ahnentempel Taimiao stand Rachmaninovs Klavierkonzert Nr. 2 mit Daniil Trifonov als Solist am Klavier, Max Richters "November" interpretiert von der Geigerin Mari Samuelsen sowie Carl Orffs "Carmina Burana" mit der Sopranistin Aida Garifullina, Tenor Toby Spence und Bariton Ludovic Tézier. Am Pult des Shanghai Symphony Orchestra stand Maestro Long Yu.

Das Konzert aus der Verbotenen Stadt können Sie hier nachverfolgen, präsentiert von Google Arts and Culture und Youtube Music: