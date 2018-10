Nemanja Radulovic

Nach aufregenden Erkundungstouren in die musikalische Tradition Ost-Europas mit dem Album "Journey East", die barocken Klangwelten Bachs und die russischen Melodien von Tschaikowsky unternimmt Nemanja Radulović nun eine musikalische Reise durch den fernen Orient, von der armenischen Realität bis hin zum persischen Tagtraum. Begleitet wird der frankoserbische Geiger dabei von musikalischen Weggefährten und langjährigen Freunden.

"Baïka" bedeutet auf Serbisch "Märchen" oder "Geschichte", so erzählt Nemanja Radulović mit jedem der Werke auf dem kommenden Album eine eigene teils märchenhafte Geschichte und lässt diese dann miteinander zu einer neuen Erzählung verschmelzen.

Mit seinem Ensemble Double Sens, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum begeht, präsentierte Radulović in der Vergangenheit immer wieder große klassische Kompositionen aus einer neuen Perspektive. In einer Bearbeitung für Solo-Violine und Ensemble von Freund und Komponist Aleksandar Sedlar haben sie nun gemeinsam Rimsky-Korsakows "Scheherazade" sowie Sedlars "Savcho 3" eingespielt. Der "Scheherazade", die an den Orient der Märchen aus 1001 Nacht erinnert, wird Chatschaturjans Violinkonzert gegenübergestellt, das mitten in der Sowjetzeit entstand, in dem sich aber dennoch die armenischen Wurzeln des Komponisten wiederfinden. Aufgenommen hat Radulović das Werk mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Sascha Goetzel, die den Geiger bereits auf seiner ersten Tournee begleitet haben. Mit Andreas Ottensamer und Laure Favre-Kahn konnte Nemanja Radulović zwei weitere musikalische Freunde für das Projekt "Baïka" gewinnen, mit denen er gerne auf der Konzertbühne steht. Gemeinsam sind sie auf dem Album mit Chatschaturjans Trio für Klarinette, Violine und Klavier zu hören.