Am 29. September präsentiert Andrea Bocelli den Titel "Fall On Me" im Duett mit Sohn Matteo im ZDF bei "Willkommen bei Carmen Nebel".

Am Abend des 29. September ist es soweit. Carmen Nebel empfängt im Berliner Tempodrom prominente Gäste aus Musik und Unterhaltung und ruft damit auch in diesem Jahr zu Spenden zugunsten der Deutschen Krebshilfe auf.

In der Live-Show ist u.a. Star-Tenor Andrea Bocelli zu Gast. Der italienische Künstler wird weltweit zum ersten Mal mit seinem Sohn Matteo Bocelli im TV auftreten, gemeinsam interpretieren sie die berührende Ballade "Fall On Me". Damit gibt Bocelli einen Vorgeschmack auf sein am 26. Oktober erscheinendes Album "Si", auf dem nach 14 Jahren erstmals brandneue Aufnahmen des Tenors zu hören sind. Mit Titeln wie "If Only" und "Fall On Me" widmet sich Andrea Bocelli solo sowie im Duett mit hochkarätigen Künstlern der Kraft der Musik, Familie und Liebe.

Verfolgen Sie die Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel" am 29. September 2018 ab 20:15 im ZDF.