Auf seinem am 26. Oktober erscheinenden Album "Destination Rachmaninov – Departure" unternimmt Daniil Trifonov eine musikalische Entdeckungsreise durch Rachmaninovs Klavierkonzerte 2 & 4. Schon jetzt können Sie mitfahren.

Die Reise geht weiter: Gemeinsam mit dem Philadelphia Orchestra hat Daniil Trifonov unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin sämtliche Klavierkonzerte von Rachmaninov eingespielt. Auf dem Album "Destination Rachmaninov – Departure" erklingen ab dem 26. Oktober die Klavierkonzerte Nr. 2 und 4.

Abfahrt hieß es bereits am 31. August, seitdem ist Trifonovs Interpretation des Präludiums der Rachmaninov-Bearbeitung von Bachs Partita in E-Dur zu hören. Nächster Halt ist nun der 3. Satz des 4. Klavierkonzerts des russischen Komponisten. "Das vierte Konzert ist sehr ungewöhnlich unter Rachmaninovs Konzerten, aber es ist mein persönliches Lieblingskonzert", so der Opus Klassik Preisträger 2018.

Der Titel steht ab dem 28. September auf iTunes zum Download sowie bei Spotify und Apple Music im Stream zur Verfügung.

Passend dazu erscheint am 12.10. das Musikvideo "Rachmaninov 4th". Gewinnen Sie hier einen weiteren Einblick: