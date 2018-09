Zu seinem 60. Geburtstag am 22. September gratuliert Decca dem italienischen Tenor aufs Herzlichste und feiert seine Stimme im Duett mit Sohn Matteo Bocelli als köstlichen Vorgeschmack auf das neue Album "Sì", das im Herbst erscheint.

Ein runder Geburtstag ist an für sich schon Grund zur Freude. Mit 60 Jahren kann Andrea Bocelli auf eine unvorstellbar erfolgreiche Karriere zurückblicken und gleichermaßen erfreut in die musikalische Zukunft schauen, die aktuell einiges bereit hält. Die Single "Fall On Me" präsentiert Vater und Sohn Bocelli ganz in ihrem Element und gewährt nach "If Only" nun einen weiteren Einblick in Andrea Bocellis jüngste Einspielungen.



Nach 14 Jahren erscheint mit dem Album "Sì" ein ganzer Schwung brandneuer Aufnahmen des italienischen Tenors, in denen er mit der klanglichen Schönheit seiner außerordentlichen Stimme die musikalischen Welten von Klassik und Popmusik zusammenbringt. Im Mittelpunkt der englischen und italienischen Songs, die Andrea Bocelli ausgewählt hat, steht die Liebe zu seiner Familie und seiner Heimat, die er gesanglich zum Ausdruck bringen möchte. Das Duett "Fall On Me" mit seinem Sohn Matteo ist in diesem Zusammenhang zweifellos ein emotionales und musikalisches Highlight. Darüber hinaus darf man sich auf zahlreiche weitere illustre musikalische Gäste freuen, die das Album "Sì" um berührende Duette mit dem italienischen Tenor bereichern.

Ab dem 21. September steht "Fall On Me" zum Download bereit.