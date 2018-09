"Across the Stars" – erleben Sie Anne-Sophie Mutter live beim Open Air Konzert in München mit Werken von John Williams

Eine lange Freundschaft verbindet die virtuose Geigerin und den genialen Komponisten, der mit seiner Musik für Filme wie Star Wars, Schindlers Liste oder Harry Potter ganze Generationen prägte. Mit dem Konzert "Across The Stars" am 14. September 2019 auf dem Münchner Königsplatz erfüllt sich Anne-Sophie Mutter einen lang gehegten Traum. Gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von David Newman wird Anne-Sophie Mutter spezielle Arrangements der Werke aus Filmen wie Star Wars, Schindlers Liste, Die Geisha, Harry Potter und Dracula auf eine absolut neue und in der Form noch nicht gehörten Art interpretieren. Daraus hervorgehen wird ihr 2019 erscheinendes Album "Across the Stars", das sie den unsterblichen Melodien des Komponisten John Williams widmet.

Karten für das musikalische Spektakel "Across the Stars" am 14. September 2019 können Sie auf myticket und eventim erwerben.