Auf dem Reeperbahn Festival ergründen Joep Beving und Peter Gregson bei der Yellow Lounge und beim Panel "Beyond Classical And Pop -The Talk" ihre Musik.

Klassische Konzerte im Clubkontext – die Yellow Lounge als Format zieht seit jeher mit außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeiten und hippen Locations ein Publikum abseits des Konzerthauses an. Mit dem niederländischen Komponisten und Pianisten Joep Beving und dem schottischen Komponisten und Cellisten Peter Gregson sowie den DJs Clé & Terri Belle und VJ Philipp Geist steht die Yellow Lounge nun am 19. September auf dem Hamburger Reeperbahnfestival auf dem Programm.

Am 20. September unterhalten sich Joep Beving und drei weitere Speaker wie u.a. Peter Gregson in einem Panel zum Thema "Beyond Classical And Pop".