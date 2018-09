Sir Bryn Terfel ist auf den Opernbühnen der Welt zu Hause, doch auf seinem neuen Album widmet er sich der leichteren Muse. Nicht nur Bryn Terfels warme und beeindruckende Stimme erklingt auf seinem Album "Dreams and Songs". Er hat große Stars aus Musik und Film zu sich ins Aufnahmestudio eingeladen: Gemeinsam mit Dame Emma Thompson präsentiert Bryn Terfel eine originelle Version von "Do You Love Me" aus dem Musical "Fiddler on the Roof" und mit dem Britischen Comedian Rob Brydon amüsiert er sich über das Golfspielen in "The Golf Song" aus "Golfer's Lament". Und damit nicht genug: "Amazing Grace" interpretiert er gemeinsam mit der australischen Sopranistin Danielle de Niese, "Tell my Father" mit der ebenfalls als Wales stammenden Mezzosopranistin Katherine Jenkins, "Granada" hat er Seite an Seite mit dem maltesischen Tenor Joseph Calleja eingesungen und für "Perhaps Love" hat Bryn Terfel den britischen Tenor Alfie Boe als Duettpartner ausgewählt.

Bryn Terfels bunte Mischung persönlicher Lieblingskompositionen verknüpft Konzertstücke, Volksmusik, Musical-Hits und unterhaltsame Zugaben. Mit dem walisischen Volkslied "Ar Lan y Môr" widmet sich der Bassbariton der traditionellen Musik aus seiner Heimat. Darüber hinaus enthält das Album die erste Aufnahme von "The Shepherd Poet Of Passchendaele", das Sir Karl Jenkins höchstpersönlich für den Sänger komponiert hat.



Ab dem 7. September kann man Bryn Terfels Album "Dreams and Songs" vorbestellen und den Titel "Amazing Grace" bei iTunes zum Download erstehen sowie auf Spotify und Apple Music streamen.