ECM Sounds

ECM New Series hat für den 5. Oktober ein Album von Jörg Widmann angekündigt. "Arche" ist ein Live-Mitschnitt des Oratoriums, das zur Eröffnung der Elbphilharmonie erklang.

Wuchtiges Oratorium – ECM kündigt neues Album von Jörg Widmann an

Die vorjährige Eröffnung der Elbphilharmonie war ein Kulturereignis von herausragender Bedeutung. Die Errichtung des Gebäudes hatte viel Geld gekostet. Das Projekt stand zeitweilig unter massiver öffentlicher Kritik. Die Musikwelt fieberte indes der Fertigstellung des Baus entgegen. Die hohe Relevanz, die der akustischen Güte in dem architektonischen Konzept zukam, ließ in puncto Klangentfaltung anspruchsvolle Ergebnisse erwarten. Doch welche zeitgenössischen Komponisten würden den Saal mit Leben füllen können?

Pathos wagen: Jörg Widmann

Wer besaß die schöpferischen Kräfte, um der Sinnhaftigkeit eines so gewagten Mammutprojekts einen klanglichen Rahmen zu verleihen? Jörg Widmann gehörte zu den Auserwählten, die mit einem eigenen Werk die Eröffnungsfeierlichkeiten der Hamburger Elbphilharmonie mitgestalten sollten. Der Münchener Komponist und Klarinettist ließ sich auf den Auftrag ein und komponierte unter dem Titel "Arche" ein wuchtiges, sowohl an die christliche Überlieferung anknüpfendes als auch die Kraftreserven der Aufklärung beschwörendes Oratorium.

Friedliche Zukunft: Utopie der Moderne

Jetzt kündigt das Münchener Label ECM New Series für den 5. Oktober 2018 die Veröffentlichung des Live-Mitschnitts der international vielbeachteten Uraufführung dieses Werkes an. Ab 7. September 2018 ist das Doppel-Album vorbestellbar. Dann steht den Hörerinnen und Hörern als Vorabtrack bereits das emotional geladene, an die friedliche Gestaltungsmacht des Menschen appellierende "Dona nobis pacem" zur Verfügung, auf iTunes zum Download und auf Spotify und Apple Music zum Streamen.