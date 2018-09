Das KulturKaufhaus Dussmann eröffnet am 07. September die DG Lounge mit einem Kurzkonzert von Víkingur Ólafsson

Das Label Deutsche Grammophon feiert sein 120-jähriges Bestehen – das KulturKaufhaus Dussman in Berlin feiert mit. In der Klassik-Abteilung des Medienkaufhauses, die eines der größten Klassiksortimente Europas zu bieten hat, befindet sich bis Februar 2019 eine in typischem Gelb gestaltete DG Lounge – eine Wohlfühloase, die für Klassikliebhaber allerlei Schätze bietet.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Deutschen Grammophon dieses große Jubiläum zu feiern. Als ideale Partner verbindet uns das Ziel, die Bedeutung und die Schönheit der klassischen Musik möglichst vielen Menschen nahezubringen. Dabei denken wir frisch und innovativ und legen dabei immer höchste Qualitätsansprüche an, um unsere Kunden zu begeistern.", so Susanne Hellmann, Geschäftsleiterin Vertrieb bei Dussmann das KulturKaufhaus.

Der Bedeutung und Schönheit klassischer Musik kann in der DG Lounge auf verschiedenste Art und Weise nachgegangen werden: das facettenreiche Produktangebot der Deutschen Grammophon, wie u.a. die Jubiläumsbox "120 Jahre Deutsche Grammophon – The Anniversary Edition", kann erkundet werden. Besonders dürfen sich Klassikaffine auf Stars der DG wie Víkingur Ólafsson, Daniil Trifonov und Anne-Sophie Mutter freuen, die live in der Lounge ihre neuen Veröffentlichungen präsentieren. Um die DG120-Feierlichkeiten mit Yellow Lounges in Asien auch nach Berlin zu holen, können sich die Besucher die Übertragung der erfolgreichen klassischen Clubabende vor Ort ansehen.

Der isländische Pianist Víkingur Ólafsson eröffnet am 07. September mit einem Kurzkonzert die Jubiläumsaktionen im KulturKaufhaus Dussmann und präsentiert sein an dem Tag erscheinendes Album "Johann Sebastian Bach".

Der Eintritt für die Veranstaltungen ist frei. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen im KulturKaufhaus Dussman finden Sie hier.