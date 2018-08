Mit seinem am 8. Juni erschienen Debütalbum beweist Daniel Lozakovich Virtuosität und Spielfreude an den Werken Johann Sebastian Bachs. Als jüngstes Mitglied der DG-Familie begeisterte er mit seinem reflektierten und außergewöhnlich reifen Spiel die Klassikwelt im Sturm und hat so namhafte Dirigenten wie Valery Gergiev oder Andris Nelsons von seinem Können überzeugt. Im Juni erst entführte der junge schwedische Geiger das Berliner Publikum bei der Yellow Lounge in die Welt Bachs und demonstrierte mit Virtuosität und glasklarem Klang seine Liebe für seinen Lieblingskomponisten.

Am 15. August wird das Ausnahmetalent ab 7 Uhr zu Gast im ZDF Morgenmagazin sein und den Zuschauer erahnen lassen, was die Karriere des erst 17-jährigen Geigers für den Klassikliebhaber bereithält.