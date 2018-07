"Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen", hat Ludwig van Beethoven einmal über Johann Sebastian Bach gesagt – derart überwältigend und tiefgründig ist die Musik des barocken Großmeisters. Zur Feier des 333. Geburtstags von Johann Sebastian Bach erscheint bei Deutsche Grammophon und Decca Classics nun eine umfassende Katalogbox, die einen ganz neuen und faszinierend vielseitigen Blick auf das Schaffen Bachs und seine zeitlos inspirierende Kunst offenbart.

280 Stunden Musik und spannendes Zusatzmaterial

Die hochwertige, limitierte Edition"J.S. Bach – Die neue Gesamtausgabe" ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bach Archiv Leipzig entstanden und gibt Bachs Gesamtwerk in verschiedensten Einspielungen wieder, die auf den aktuellsten Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis beruhen und von den maßstabsetzenden Interpreten dieses Fachs aufgenommen wurden – angeführt von Sir John Eliot Gardiner, Masaaki Suzuki, Ton Koopmann oder Philippe Herreweghe und über 700 weiteren Solisten, Ensembles und Orchestern. Zudem finden sich über 50 CDs mit Vergleichseinspielungen auf modernen Instrumenten in der Edition, die den unterschiedlichen Zugang zu Bachs Werk und seine lebendige Rezeptionsgeschichte eindrucksvoll aufzeigen. Hochinteressant ist auch das umfangreiche Zusatzmaterial: So enthält die aufwendig gestaltete Ausgabe unter anderem zwei Hardcover-Bücher, die sich der Biographie Bachs und der wissenschaftlichen Analyse seines Werks widmen, außerdem die kompletten Gesangstexte in deutscher und englischer Sprache sowie die Dokumentation"A Passionate Life", die Sir John Eliot Gardiner auf den Spuren Bachs begleitet. Ergänzt durch 16 weitere CDs zum Thema"Bach interaktiv" und"Bach nach Bach", die Bachs Einfluss auf seine Nachfahren beleuchten, entsteht so das schillernde Bild eines Genies, das sich mit seiner Musik bis heute den irdischen Maßstäben entzieht.