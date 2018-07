"Wandlung bedeutet Änderung aus der Mitte heraus", so Daniel Hope, neuer künstlerischer Leiter der Frauenkirche Dresden. Unter diesem Motto kuratiert der Geiger gemeinsam mit dem Frauenkirchenkantor Matthias Grünert das Musikjahr 2019 in der Frauenkirche.

Der Klang des Wandels

Das am 28. Juni von der Stiftung Frauenkirche bekannt gegebene Programm umfasst traditionsreiche Klassik, zeitgenössische Werke sowie musikalische Neuentdeckungen. In mehr als 120 Veranstaltungen werden namenhafte Künstler als auch Vertreter einer neuen Künstlergeneration in Dresden zu erleben sein. An sieben Terminen wird Daniel Hope in der Frauenkirche konzertieren, u.a. als Solist mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra. Zu den renommierten Gästen zählen das Züricher Kammerorchester und das New Century Chamber Orchestra San Francisco, die Geigerin Arabella Steinbacher sowie der junge Pianist Kit Armstrong.

Lesen Sie hier das gesamte Jahresprogramm Musik 2019 der Frauenkirche Dresden.