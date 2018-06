Vor fünfzehn Jahren veröffentlichte Max Richter erstmals sein Album "The Blue Notebooks" – das Werk entwickelte sich vom Kultklassiker über einen Trendsetter zum Meisterwerk, das nicht nur millionenfach gestreamt wird und Eingang in Werbung, Film und Fernsehen fand und findet, sondern auch einer neuen Generation junger Komponisten den Weg ebnete. Die erweiterte Neuausgabe bietet nun zusätzlich vier bisher unveröffentlichte Aufnahmen, sowie zwei Remixe und unterstreicht so den ursprünglichen Crossover-Gedanken.

Das damals in nur drei Stunden geschriebene Werk kann nun in einer Super-Deluxe-Edition in den Händen gehalten werden: "The Blue Notebooks" als Hardcover-Buch, das sowohl die zwei Alben mit dem zusätzlichen exklusiven Bonus-Track "Cypher" sowie ein blaues Notizbuch enthält, ist ab dem 29. Juni erhältlich.

