Erste Liebe - Renée Fleming singt die schönsten Broadway-Hits

Seit mehr als 30 Jahren begeistert Renée Fleming mit ihrer unverwechselbaren Stimme das Publikum auf den großen Opernbühnen dieser Welt und hat in vielen unterschiedlichen Projekten immer wieder ihre große künstlerische Aufgeschlossenheit und Wandlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Mit dem Album "Broadway", das am 7. September bei Decca Classics erscheint, zelebriert die Sopranistin ihre persönliche Begeisterung für die Broadway-Melodien von Stephen Sondheim, Rodgers & Hammerstein, Andrew Lloyd Webber und Cole Porter. Darüber hinaus kann man Renée Fleming momentan auchim Rahmen der Produktion "Carousel" von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein mit ihrem Broadway-Debüt in New York live auf der Bühne erleben.

Die Aufnahmen für das neue Album spiegeln mit zeitlos schönen Hits wie "The Sound of Music", "All The Things You Are" und "Till There Was You" die magische Klangwelt der großen amerikanische Musicals wider. Original orchestriert und aufwendig arrangiert, gemeinsam mit dem BBC Concert Orchestra unter der Leitung von Rob Fisher oder in Begleitung einer Jazzband mit Christian McBride und Dan Tepfer - Renée Fleming läuft auf dem von David Frost produzierten Album "Broadway" stimmlich zur Höchstform auf und zeigt sich in den Songs aus "The Music Man", "The King and I" und "A Little Night Music" ganz in ihrem Element.