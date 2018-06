Andrea Bocelli

Andreas Bocelli hat in Zusammenarbeit mit dem renommierten Produzenten Bob Ezrin sein neues Album "Sì" eingesungen, das vor musikalischen Überraschungen strotzt und wunderbar seine gesangliche Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Thematisch rückt der italienische Tenor in den englischen und italienischen Popsongs die Liebe zu seiner Familie und seiner Heimat in den Mittelpunkt und präsentiert dabei alle Facetten seiner wandlungsfähigen Stimme. Zahlreiche illustre Gäste bereichern das Album darüber hinaus um viele weitere Klangfarben, so dass man sich auf viele berührende Duette freuen darf. Andrea Bocellis Stimme verströmt dabei immer ihre ganz besondere Wärme und lässt jeden Song zu einem lebendigen Gesamtkunstwerk werden.

So ist ein Album entstanden, das sowohl emotional als auch musikalisch berührt und den klassischen Star-Tenor einmal mehr als herausragenden Crossover-Künstler ausweist. Mit der Single "If Only" kann man bereits ab dem 15. Juni einen Eindruck bekommen und in der Vorfreude auf elf weitere Titel schwelgen.