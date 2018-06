Endlich ist es soweit, die FIFA Weltmeisterschaft 2018 in Russland beginnt und die Sportfreunde werden weltweit von Fußballfieber gepackt. Doch auch die Musikbegeisterten kommen nicht zu kurz, denn vor Beginn des ersten Spiels - 17 Uhr deutscher Zeit - heißt es "Let me entertain you" à la Robbie Williams: An der Seite des britischen Superstars wird die russische Sopranistin Aida Garifullina den musikalischen Startschuss für das Sport-Event des Jahres geben. Kurz vor Anstoß werden die beiden Musiker im Rahmen der Eröffnungszeremonie im Moskauer Luzhniki Stadion mit zwei Titeln für Stimmung sorgen.

Die Eröffnungsfeier kann am 14. Juni ab 16 Uhr im ARD verfolgt werden.

Einstimmung auf dem Roten Platz

Schon am Vorabend der Eröffnung beginnen die Feierlichkeiten in Moskau mit einem Galakonzert auf dem Roten Platz. Dabei werden Klassik-Stars wie Anna Netrebko, Plácido Domingo und Juan Diego Flórez musikalisch den Ball zum Rollen bringen. Mit "Casta Diva" und dem Titel "Je veux vivre", der auf ihrem preisgekrönten Album "Aida" vertreten ist, wird auch Aida Garifullina an diesem Abend das Fußballfest einläuten.

Ein Stern am Opernhimmel: "Midnight in Moscow"

Unter dem Titel "Midnight in Moscow" stellt Aida ihre atemberaubende Stimme ein weiteres Mal unter Beweis. Am 13. Juni veröffentlicht Decca Classics drei Titel der Sopranistin digital. Neben dem Titelsong wird ihre Interpretation des russischen Hits aus den sechziger Jahren "Tenderness" und der eigens für sie von Igor Krutoy komponierte Titel "White Bird" auf iTunes zum Download sowie auf Spotify und Apple Music zum Streaming zu Verfügung stehen.