Passend zur Ankündigung des am 7. September erscheinenden Albums "Conatus" von Joep Beving erscheint der erste Titel "Hanging D – Cello Octet Amsterdam Version".

"Conatus" – Werke von Joep Beving in neuer Bearbeitung

Nach den Streaming-Erfolgen "Solipsism" und "Prehension" kündigt Joep Beving nun das Album "Conatus" für diesen Herbst an. Mit dem vielversprechenenden Titel "Hanging D", arrangiert und interpretiert vom Cello Octet Amsterdam, und einem dazugehörigen Video schürt der Komponist schon jetzt hohe Erwartungen. Das Cello Octet Amsterdam ist in der Szene für Neue Musik bekannt und hat bereits mit zeitgenössischen Komponisten wie Xenakis, Gubaidulina, Pärt, Boulez, Loevendie, Riley, Kagel, Glass zusammengearbeitet. Nun gesellt sich das Ensemble in die Reihe von Künstlern, die Werke von Joep Bevings Alben "Solipsism" und "Prehension" für "Conatus" neu bearbeitet haben. Neben den Neubearbeitungen bekannter Stücke gibt der niederländische Pianist zudem einen Vorgeschmack darauf, womit er die Hörer im Jahr 2019 überraschen wird. Auch das Artwork stellt etwas Besonderes dar: mit jeder Veröffentlichung eines digitalen Tracks wird ein Teil des finalen Cover Artworks preisgegeben.

"Hanging D – Cello Octet Amsterdam Version" steht ab 8. Juni bei iTunes zum Download sowie bei Spotify und Apple Music zum Streamen bereit.