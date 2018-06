Ab dem 31. Mai kann in deutschen Kinos der Western "Hostiles", zu Deutsch "Feinde", von Regisseur Scott Cooper gesehen werden. Gedreht in New Mexiko und Colorado, spielt der Film im Jahr 1892 und erzählt von Liebe, blindem Hass, Gnade und Vergebung. Der Offizier Joseph J. Blocker (Christian Bale) hat die Aufgabe den kranken Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi) sowie dessen Familie quer durch das Land nach Montana, der Heimat des Häuptlings, zu geleiten. Auf ihrem Weg schließt sich ihnen Rosalee Quaid (Rosamund Pike) an. Die traumatisierte Witwe hatte bei einem brutalen Angriff der Komantschen ihre gesamte Familie verloren.

"Ich hasse sie. Ich habe einen ganzen Sack voller Gründe sie zu hassen"

Die Reise erweist sich als gefährlich, nicht nur aufgrund der feindseligen Landschaft. Ihr einzige Chance aufs Überleben ist über ihre Differenzen hinwegzusehen und an einem Strang zu ziehen. Allmählich verschwimmt die Grenze zwischen Feinden und Verbündeten. Passend dazu taucht Max Richter mit seinen Kompositionen in neue Gefilde ein und erschließt stilistisches Neuland, denn erstmals liefert der renommierte Filmkomponist den Soundtrack zu einem Western. Musikalisch und bildstark greift er auf, wozu der menschliche Geist im Film fähig zu sein scheint: die Überwindung von Hass und Spaltung.